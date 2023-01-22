أستاذ اقتصاد: عجز أمريكا عن سداد الديون مؤشر خطر على كل دول العالم

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية تؤثر على العالم بأكمله باعتبار أن الدولار هو العملة الأساسية للتعاملات التجارية، مضيفًا أن أمريكا وصلت إلى سقف الحد الأقصى للاقتراض الذي يبلغ 31 تريليون و400 مليار دولار، موضحًا أنه منذ 1960 تم رفع السقف 79 مرة، وعدم السداد مؤشر خطر للغاية على الداخل الأمريكي، وبالتالي على العالم.

السياسة الأمريكية مقسمة بين حزبين

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «extra news»، أن السياسة الأمريكية مقسمة بين الديموقراطيين والجمهوريين، ولكل حكومة نهج في الإنفاق، إذ أن نهج الديموقراطيين اتجه لزيادة الإنفاق على برامج التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية دون تغطية في الإيرادات، لذلك نجد ارتفاع سقف النفقات يومًا بعد يوم، بالإضافة إلى خدمة الدين.

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من مشكلة كبرى

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الأزمات المتتالية تؤثر على العالم مثل أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من مشكلة كبرى وهي عدم القدرة على سداد الديون المستحقة في مواعيدها، وهذا يُعرض أمريكا إلى الاتجاه لتقليل السقف الائتماني لديها فضلًا عن تدني مستوى تصنيفها، متابعًا أن ثقة المتداولين تمثل الغطاء الأساسي للدولار.

وتابع، أن الديون تأتي من الاقتراض والسندات السيادية، موضحا أن تقليل سقف النفقات الحكومية لأمريكا مع عدم السداد في الميعاد المحدد سيكون له أثره السلبي على الداخل الأمريكي وبالتالي على العالم.