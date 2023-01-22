مدير مركز الأهرام للدراسات: أمريكا والصين تتجهان لتخفيف حدة الصراع بينهما

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، تسيران في اتجاه تخفيف حدة الصراع بينهما خلال الفترة المقبلة، رغم الخلافات الكبيرة، موضحًا أن عدم تصعيد الصراع بين الصين وأمريكا لا يعني أن العلاقات ستأخذ اتجاهًا تعاونيًا أو وقف التنافس.

الخلاف بين الولايات المتحدة والصين يتمثل في تايوان

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الرئيسية في الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تتمثل في تايوان، لكن سيظل التنافس قائمًا بينهما وكل طرف يحاول إعادة هندسة منطقتي المحيط الهادئ والهندي استعدادًا للحظة صدام واردة لا أحد يعملها.

مشروع التحديث العسكري الصيني مازال مهمًا

وأعرب مدير مركز الأهرام للدراسات، عن أمله أن تتحسن العلاقات بين الصين وأمريكا، مشيرًا إلى أن مشروع التحديث العسكري الصيني مازال مهمًا ويحتاج فترة، على الجانب الآخر فإن المواجهة مع روسيا فرضت أعباءً إضافية على أمريكا.