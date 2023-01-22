آخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق.. اعرف التفاصيل

أقل من 4 أيام على آخر موعد حددته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن التقديم إلى وظائف مترو الأنفاق، في عدد من التخصصات، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف.

وظائف مترو الأنفاق 2023

وتضمنت الوظائف التي أعلنت مؤخرا الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الفنيين في عدة مجالات لصيانة المعدات والنظم والتحكم، وهى كالتالي:

- فنيون في الميكانيكية.

- فنيون في الوحدات المتحركة.

- فنيون في الكهرباء.

- فنيون في الإشارات.

- فنيو اتصالات.

آخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق

من المقرر أن يكون الأربعاء المقبل، آخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق، وفقًا لما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

شروط التقديم في وظائف مترو الأنفاق

عدد من الشروط أكدت عليها، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، فى المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الجديدة بالمترو، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم من ذوي الخبرة في صيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو فوق المتوسط أو متوسط.

- أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة، خاصة الرؤية.

- الأولوية ستكون لمن يتقن اللغات الإنجليزية أو الصينية.

- ألا يزيد العمرعلى 40 عاما.

- يستطيع العمل وفقا لنظام الشيفتات الصباحية والمسائية.

- أن يكون أتم الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء.

- الالتزام بضوابط العمل المعمل بها داخل الشركة.

- الالتزام باللوائح والقوانين المقررة.

- أن يكون ذو سجل جنائي نظيف تماما.

الأوراق المطلوب لوظائف مترو الأنفاق 2023

- صورة المؤهل.

- شهاة التجنيد أو شهادة الإعفاء.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبية إن وجد.

- حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

- عدد 2 صور شخصية 4 × 6.

طريقة التقديم للوظائف مترو الانفاق2023

تقدم الأوراق والمستندات عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على «ص بـ466 رمسيس- كود 11794»، مع التاكيد على كتابة الاسم والوظيفة على الظرف.