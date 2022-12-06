المترو: كمائن شرطية بالمحطات لمواجهة الظواهر السلبية خلال الكريسماس

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إعداد كمائن شرطية متحركة وثابتة داخل جميع المحطات، لمواجهة الظواهر السلبية خلال احتفالات الكريسماس.

وذكر «عبدالهاي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة بدأت في تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات وداخل العربات القطار، كما سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر المتحركة داخل المحطات، لمنع زحام المواطنين داخل الصالات.

إجراءات أمنية مشددة داخل مترو الأنفاق خلال احتفالات الكريسماس

وقال «عبدالهادي»، إنه سيكون هناك إجراءات أمنية مشددة داخل جميع محطات مترو الأنفاق، لتوفير الحماية الكاملة لجمهور الركاب، تزامنا مع احتفالات الكريسماس.

وأشار إلى تواجد الشرطة النسائية داخل جميع المحطات، لمواجهة الظواهر السلبية السلوكية إن حدثت والتصدي لها، وذلك خلال احتفالات أعياد رأس السنة، موضحا أن كل القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال، وحفاظا على حركة مسير القطارات.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات خلال احتفالات الكريسماس

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة المسير خلال احتفالات الكريسماس، مؤكدا تجهيز 24 وحدة إسعافية بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل المحطات

وأضاف «عبدالهادي»، أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم عربات القطارات والمحطات كل ساعتين، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.