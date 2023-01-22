تأجيل طعن المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة لـ9 فبراير

أجلت محكمة النقض، اليوم، طعن المتهم محمد عادل الذي صدر ضده حكم بالإعدام في تهمة قتل المجني عليها نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، لجلسة 9 فبراير المقبل.

إعدام المتهم

وقضت محكمة جنايات المنصورة، في وقت سابق، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وأمانة سر محمد جمال ومحمود عبدالرازق، بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل المجني عليها نيرة أشرف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، بالإعدام شنقًا.

جريمة أمام جامعة المنصورة

وحسب أوراق القضية، المتهم قتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقد العزم على قتلها انتقامًا منها بعد رفضها الارتباط به.

ورصدت الكاميرات لحظة اعتداء المتهم على المجني عليها وتسديد عدة طعنات لها وطرحها أرضها، وبعدها حضرت الشرطة وسيارة الإسعاف وتم نقلها إلى أقرب مستشفى بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.