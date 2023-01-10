الظهور الأول لقاتل نيرة أشرف بالبدلة الحمراء.. محاكمة محمد عادل آخر يناير

16 يومًا تفصلنا عن محاكمة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، وسيكون هذا الظهور الأول للقاتل بالبدلة الحمراء، بعد أن حددت محكمة النقض جلسة يوم 26 يناير الجاري لنظر جلسة الطعن على حكم الإعدام، الذي صدر في حقه من قبل محكمة جنايات المنصورة، في شهر يوليو الماضي يإعدامه شنقًا.

كانت المحامي الراحل فريد الديب، تقدّم بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الذي صدر ضد المتهم بالإعدام شنقًا، وأودع مذكرة بها أسباب الطعن أمام محكمة النقض، قبل انتهاء الـ 60 يومًا المحددة،

ماذا سيحدث مع محمد عادل ومذكرة الطعن؟

ينتظر العديد مصير قاتل نيرة أشرف، وقال في هذا الصدد أشرف ناجي المحامي بالنقض لـ«الوطن»، إن الراحل فريد الديب، أودع مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، قبل الـ 60 يومًا المحدده، ووفقًا لما لنص القانون، فالطعن الذي قدمة الراحل فريد الديب يحمل احتمالين، إما القبول به وإعادة محاكم المتهم بقتل نيرة أشرف أمام دائرة جنايات أخرى تقوم بتحددها محكمة الاستئناف، أو الاحتمال الثاني هو الرفض، وهنا سيصبح حكم الإعدام عليه نهائي وواجب النفاذ.