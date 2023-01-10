«رد الجميل»: طرق أبواب الأسر الأكثر احتياجا.. ودعم أصحاب المعاشات وكبار السن

انطلقت مبادرة «رد الجميل» على يد مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى فى أبريل 2020، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تمثل المظلة الكبرى لجميع الجهود التنموية، من خلال رفع كفاءة أوضاع القرى، والاستثمار فى تنمية الإنسان للقضاء على الفقر كهدف أساسى تهتم به الدولة.

واستهدفت «رد الجميل» توفير الدعم الغذائى للفئات الأكثر احتياجاً وتضرراً بجميع محافظات الجمهورية، باستهداف ما يقرب من نصف مليون أسرة؛ للتخفيف من وطأة أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وشملت المبادرة عند تدشينها 3 مراحل، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتى تضمنت توزيع الآلاف من صناديق الحماية الاجتماعية على عدد من المواطنين فى عدة محافظات، فضلاً عن توفير أدوات التعقيم والحماية الاجتماعية تخفيفاً لوطأة انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

توزيع 16 ألف كيلو من الأرز والمكرونة خلال مراحل المبادرة الثلاث

وتتنوع الفئات المستهدفة من قبَل مبادرة «رد الجميل» لتشمل «العمالة غير المنتظمة، المرأة المعيلة، وذوى الإعاقة، وكبار السن، وأسر الغارمات، وأسر السجناء، والأرامل، والأيتام، بجميع أنحاء الجمهورية، بحسب ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة، وذلك عن طريق توفير الصناديق الغذائية للأهالى، بما يقارب نصف مليون أسرة وما يعادل 16000 كيلو من الأرز والمكرونة باعتبارهما من المواد الغذائية الأساسية للمواطن، وذلك لمواجهة التحديات التى مرت بها مصر خلال جائحة انتشار فيروس كورونا فى الموجات الأولى له.

شباب البرنامج الرئاسى شكّلوا «فريق رصد ميدانى تطوعى» لتنظيم عملية صرف المعاشات

وشاركت مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى، ضمن فريق الرصد الميدانى، بشكل تطوعى فى تنظيم عملية صرف المعاشات بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لشباب البرنامج بالمحافظات والمساهمة فى تنظيم حضور أصحاب المعاشات وتسهيل صرف المعاشات وتخفيف العبء عن كاهلهم باعتبارهم من كبار السن والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال تلك الفترة. وقام الشباب بعمل خطة محكمة لتغطية جميع أنحاء المحافظة، حيث تم توزيع أعضاء البرنامج على بعض نقاط التوزيع، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه، وتوزيع المطهرات والمواد المعقمة على المواطنين.

وانطلقت المرحلة الثانية لمبادرة «رد الجميل» بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير» لتوزيع السلع الأساسية لأهالينا فى قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، فى إطار جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصرى، حيث وصل قطار مؤسسة «حياة كريمة» محطته فى صعيد مصر.

وواصلت مؤسسة حياة كريمة توزيع 53 ألف صندوق حماية اجتماعية فى عدة محافظات، وذلك ضمن مبادرة «رد الجميل» فى مرحلتها الثالثة، وتم توزیع 19500 صندوق حماية اجتماعية فى محافظة أسيوط، أما فى محافظة المنيا فقد تم توزيع 8000 صندوق حماية اجتماعية، كما تم تخصيص 9 آلاف صندوق حماية للأسر الأكثر احتياجاً فى محافظة الإسكندرية، أما فى محافظة الدقهلية، فانطلقت المبادرة فى الثالث من يناير 2021، حيث تم تخصيص 7 آلاف صندوق للأسر الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تخصيص 5 آلاف صندوق حماية اجتماعية لمحافظة كفر الشيخ، وتخصيص 4 آلاف صندوق لمحافظة الفيوم، و3 آلاف صندوق فى محافظة السويس، و2000 صندوق فى البحر الأحمر من صناديق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وجاءت هذه المرحلة من مبادرة «رد الجميل» بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية برعاية مؤسسة حياة كريمة فى مختلف محافظات الجمهورية.