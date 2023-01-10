6 خدمات تأمينية للمستفيدين وفقًا لقانون المعاشات الجديد

تضمن قانون المعاشات الجديد العديد من المزايا التأمينية سواء لأصحاب المعاشات أو المستحقين للمعاش أو الفئات المؤمّن عليها، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي له إتاحة العديد من الخدمات التأمينية للمستفيدين من المعاش.

صرف منحة الزواج

وأكدت التأمينات أن الخدمات التأمينية للمستحقين للمعاش وفقًا لقانون المعاشات الجديد تشمل صرف منحة الزواج ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو معاش الأخت بسبب زواجهما، على أن يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، مؤكدة أن المنحة لا تستحق إلا مرة واحدة فقط، وتسقط حال عدم التقدم لصرفها خلال 5 سنوات.

صرف منحة القطع

أكدت التأمينات أنه يتم صرف منحة القطع التي تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة في حالة قطع معاش الابن أو الأخ، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، كما تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

صرف منحة الوفاة

ووفقًا لقانون المعاشات الجديد تصرف «منحة الوفاة» عند وفاة صاحب المعاش أو المؤمّن عليه، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي أن المنحة تستحق عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المنحة تقدر بالمعاش أو الأجر المستحق خلال شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

صرف معاش المستحقين للوفاة

ويكون للمستحقين الحق في تقاضى معاش المتوفي بعد وفاته، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويقصد بالمستحقين «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات».

استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد

وأتاحت التأمينات الاجتماعية خدمة استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد من خلال هذا الرابط .

صرف مصاريف الجنازة

وتلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة صاحب المعاش لأرملته، وفى حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، بواقع معاش ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم وجود أرملة تصرف لأرشد الأولاد، وإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، وتصرف خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.