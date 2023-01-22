«القاهرة الإخبارية» تكشف موعد الاحتفال بتتويج «تشارلز» ملكًا لبريطانيا

https://gate.ahram.org.eg/News/4000926.aspx

https://alqaheranews.net/blog/12585/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، سيجري في مايو المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور، بحسب ما أعلنه قصر باكنجهام، فضلًا عن حفلات في الشوارع وعروض ضوئية، إذ أصبح تشارلز صاحب الـ74 عاما، ملكًا بعد وفاة والدته إليزابيث في سبتمبر الماضي.

موعد حفل التتويج الكبير للملك تشارلز

ويقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل، ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023، ولكن طغت عليه هذا العام مذكرات الأمير هاري، التي وجه فيها اتهامات للملك وأفرادًا آخرين من الأسرة، خاصة بعد وفاة الملكة إليزابيث.

إضاءة المباني بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة

وقال قصر بكنجهام الذي نشر تفاصيل التتويج إن البريطانيين الذين حصلوا بالفعل على إجازة مصرفية إضافية في الثامن من مايو احتفالًا بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات وحفل موسيقي خاص، بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة.