تشارلز الثالث وجورج السابع.. ما الاسم الذي يحمله ملك بريطانيا الجديد؟

عقب إعلان وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مساء اليوم الخميس، أصبح نجلها الأكبر الأمير تشارلز هو الملك الجديد، الذي سيحمل اسم «تشارلز الثالث»، في تغيير للاسم كعرف متبع في بريطانيا مع أبناء الملك أو الملكة، وفق تقرير لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وتقول الصحيفة إن الأمير تشارلز أو جورج آرثر، كان من الممكن أن يحمل لقب جورج السابع حين يصبح ملك بريطانيا في إشارة إلى الاسم الذي يرتبط بالملك جورج جد الملك الجديد، أو يكون تشارلز الثالث، كونه قد سبق ملكين اثنين لبريطانيا يحملان نفس الاسم.

نهاية مأساوية للملكين تشارلز الأول والثاني

وتقول الصحيفة إنه كانت هناك تكهنات بشأن ميل الأمير تشارلز ليكون اسمه عندما يصبح ملكا لبريطانيا «جورج السادس» تيمنًا بجده الملك جورج، وألا يحمل اسم تشارلز، وذلك لأن الملكين الذين سبقاه بنفس الاسم كانت نهايتهما بها قدر من المأساوية.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت الإطاحة بالملك تشارلز الأول على يد أوليفر كرومويل في الحرب الأهلية الإنجليزية، بينما كان ابنه تشارلز الثاني يتمتع بشعبية كبيرة ولكنه فشل في النهاية في أن يكون له وريث شرعي للعرش خلال فترة حكمه، والذي شهد أيضًا حكمه في وقت ما نشوب حريق لندن والطاعون.

أبناء العائلة الملكية في بريطانيا يكون لهم اسمان أو ثلاثة

وأوضح كبير الخدم الملكي السابق جرانت هارولد أنه عادةً ما يكون لأبناء العائلة الملكية اسمان أو ثلاثة، وذكر أن السبب في ذلك هو أنه إذا كان من المحتمل أن يصبح هذا الطفل ملكًا أو ملكة، فيجب أن يكون لديهم عدة أسماء للاختيار من بينها.

وقال إنه على سبيل المثال، الأمير تشارلز، عندما يصبح ملكًا، سيكون، أو يفترض الناس على الفور أنه سيكون تشارلز الثالث، بينما يمكنه أن يختار اسم جورج السابع، وهو يمكنه الحفاظ على اسمه تشارلز أو التغيير إذا أراد.

ويبدو أن تشارلز اختار أن يكون اسم الملكي تشارلز الثالث، حيث تصدر الاسم هذا وسائل الإعلام البريطانية مساء اليوم عقب وفاة الملكة.