طقس الإسكندرية اليوم.. شبورة كثيفة على الطرق وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية اليوم الأحد، موضحة أنه يسود جو معتدل بجميع أنحاء المحافظة مع استمرار الطقس البارد وانتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق السريعة غرب الإسكندرية، والتي صحبها جو غائم جزئيا مع استمرار غياب الأمطار.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب «الأرصاد»، فإن طقس الإسكندرية اليوم سيكون معتدل على بعض الأحياء م مع انتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات مع عدم احتمالية سقوط أمطار.

وتبلغ درجة الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم 20 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا مع اعتدال في حركة الرياح الجنوبية الشرقية، والتي تبلغ سرعتها 32 كيلو مترا في الساعة.

ارتفاع أمواج الإسكندرية

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر على مستوى البحر المتوسط، مع غياب سقوط الأمطار، وسط استمرار هبوب رياح جنوبية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.

نصائح للقيادة في الشبورة المائية

ونظرا لوجود شبورة مائية كثيفة على الطرق، قدمت الإدارة العامة للمرور نصائح للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية وهي:

- تهدئة سرعة السيارة قبل الدخول في مناطق الشبورة.

- استعمال المساحات الزجاجية باستمرار.

- الالتزام بإضاءة جميع أنوار السيارة، إلى جانب تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة حال وجودها.

- تشغيل أنوار الانتظار في السيارة حال الشبورة، لتكون مرئية بالنسبة للآخرين، وخاصة القادمة من الخلف.

- عدم قيادة السيارة حتى تكون الرؤية واضحة، وتجنيب السيارة خارج نهر الطريق.