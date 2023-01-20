حالة طقس الإسكندرية غدا.. شبورة مائية واعتدال الحرارة نهارا

تشهد حالة طقس الإسكندرية غدًا اعتدالًا في الحرارة نهارًا وبرود الجو في الصباح الباكر، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

شبورة كثيفة ضمن حالة طقس الإسكندرية غدًا

وتوقعت الهيئة وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحًا، ضمن التنبؤات بحالة طقس الإسكندرية غدًا.

وتبلغ سرعة الرياح 10 كيلو متر في الساعة، وتكون اتجاهها شمالية غربية، ويبلغ ارتفاع الموج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر، ونسبة الرطوبة 70%، وذلك ضمن توقعات حالة طقس الإسكندرية غدًا.

حالة الطقس على برج العرب

وتأثرت منطقة برج العرب في الإسكندرية، بشبورة مائية كثيفة، بحسب ما نشرته هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، والذي رجعتها لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل كمظلة، حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح.

نصائح للقيادة في الشبورة الصباحية

وكانت الإدارة العامة للمرور قدمت إرشادات ونصائح للقيادة بأمان في الشبورة الصباحية وهي:

1. عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة وتجنيب السيارة خارج نهر الطريق.

2. تهدئة سرعة السيارة قبل الدخول في مناطق الشبورة.

3. استعمال المساحات الزجاجية باستمرار

4. الالتزام بإضاءة جميع أنوار السيارة، إلى جانب تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة حال وجودها.

5. الالتزام بتعليمات رجل المرور.

6. تشغيل أنوار الانتظار في السيارة حال الشبورة، لتكون مرئية بالنسبة للآخرين، وخاصة القادمة من الخلف.