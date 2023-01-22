باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: دعم أوكرانيا يهدد مستقبل علاقات فرنسا وألمانيا

قال نبيل شبيب، الباحث السياسي، إنّ الدعم المستمر لأوكرانيا يؤثر على مستقبل العلاقات بين فرنسا وألمانيا، خاصة أنّ برلين ترفض الاستجابة للضغوط الأمريكية والأوروبية.

مستقبل العلاقات الأوروبية الروسية

وأضاف شبيب، في مداخلة عبر «سكايب» بقناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنّ ألمانيا تريد ضمان مستقبل العلاقات الأوروبية الروسية بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أنّ العلاقات «الفرنسية - الألمانية» مستقرة، لكنها تشهد تموجات لا تخلو من المد والجزر من وقت إلى آخر.

تقلبات سياسية بين فرنسا وألمانيا

وأوضح الباحث السياسي، أنّ هناك العديد من المصالح المشتركة بين البلدين، تدفع بظهور الكثير من التقلبات بينهما، أبرزها التنافس الاقتصادي، حيث تتزعم ألمانيا القارة الأوروبية مع مرور الزمن، فضلًا عن التنافس السياسي الذي تسعى إليه بحكم الاعتماد على الاقتصاد، عكس فرنسا التي تتنافس سياسيًا بحكم أنّها دولة رئيسية في مجلس الأمن.

وأوضح الباحث السياسي، أنّ العلاقات الثنائية بين باريس وبرلين تُعد الحصان الذي يجر «عربة» القارة الأوروبية، والمصلحة بين البلدين قائمة على جوانب اقتصادية وسياسية وأمنية.