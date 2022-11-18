فرنسا وألمانيا وإسبانيا تتفق على بدء مرحلة تطوير أكبر مشروع دفاعي بأوروبا

توصلت فرنسا وألمانيا وإسبانيا إلى اتفاق بشأن بدء المرحلة التالية من تطوير طائرة مقاتلة جديدة يطلق عليها اسم نظام القتال الجوي المستقبلي أو «FCAS»، أكبر مشروع دفاعي في أوروبا، بتكلفةٍ تُقدّر بأكثر من 100 مليار يورو، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقال مصدر دفاعي، فضَل عدم الكشف عن هويته، إنّ الدول الثلاثة وصناعاتها أبرمت اتفاقا، وعلى جانب آخر، وأكد مصدر حكومي فرنسي أيضًا أنّ الصناعات، التي يُنظر إليها على أنها العقبات الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق مؤخرًا، قد توصلت إلى صفقة للانتقال إلى المرحلة التالية من مشروع الطائرة الحربية.

ووفقًا لمعلومات سابقة، من المتوقع أن تكلف مرحلة التطوير التالية للنظام الجوي القتالي المستقبلي «FCAS» حوالي 3.63 مليار دولار، على أن تتقاسمها الدول الثلاث بالتساوي.

وتشارك شركات داسو الفرنسية «AM.PA»، وإيرباص «AIR.PA»، وإندرا « IDR.MC»، وهما الأخيرتان اللتان تمثلان ألمانيا وإسبانيا على التوالي في مخطط البدء في استبدال طائرات رافال الفرنسية و« اليوروفايتر» الألمانية والإسبانية اعتبارًا من عام 2040.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، آنذاك أنجيلا ميركل، لأول مرة في يوليو 2017 عن خطط لـFCAS، والتي ستشمل طائرة مقاتلة ومجموعة من الأسلحة المرتبطة بها، بما في ذلك الطائرات دون طيار.