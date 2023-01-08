شيرين رضا عن ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب: صاحبتي ولا تخفي حياتها عني

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها منذ طفولتها ومراهقتها لم تشعر بالخوف من قِبل والديها، وكانت صريحة معهما، ولم تضطر للكذب في أي وقت من أجل الحصول على شيء تريده، وبالتالي شخصيتها في الحقيقة عكس «نادية» التي تجسدها في أحداث مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc.

وتقدم شيرين رضا خلال مسلسل وبينا ميعاد، شخصية نادية، وهي امرأة مطلقة تتولى مسؤولية تربية 4 فتيات، ومن شدة خوفها عليهم تتعامل معهم بطريقة تجمع بين اللين والشدة والغضب بصوت مرتفع، الأمر الذي يدفعهن للكذب عليها في بعض الأحيان.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل وبينا ميعاد من تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، هاجر الشرنوبي، وفاء صادق، محمد سليمان، نادية رشاد، وعدد من الوجوه الشابة خالد أنور، داليا شوقي، يوسف الكدواني، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر.

شيرين رضا: تربية 4 بنات مسؤولية صعبة

وقالت شيرين رضا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ما تفعله «نادية» مع بناتها في مسلسل «وبينا ميعاد» من صراخ وعدم احتواء، أمر غير مقبول، متابعة: «يجب على الأم أن تصاحب بناتها، وفي الوقت نفسه نادية شعر بالخوف رغمًا عنها، وحتى نحكم عليها يجب أن نعيش ظروفها، ونعرف لماذا تتصرف بهذه الطريقة؟، للأسف لديها مسؤولية كبيرة جدًا، وخوفها على بناتها يجلعها تتصرف بجنون، تضطرهم للكذب عليها».

الصدق وعدم الخوف

واستطردت: «الدرس المستفاد من تصرفات نادية، أن الأم يجب تتقرب إلى بناتها، وتطمئنهم حتى لا يشعرن بالخوف منها عشان لما يعملوا مصايب تلحقهم، مسؤولية 4 بنات كبيرة جدًا».

وتابعت: «أنا الحمد لله عندي بنت واحدة وهي نور عمرو دياب صاحبتي، وقبل ما تعمل حاجة في حياتها بتقولي، وأرفض سياسة الغضب والصوت العالي، وأنا أيضًا مامتي كانت صديقتي، عمري ما خوفت منها بحبها جدًا وأبويا مش بخاف منه ولم أكذب عليهم».