دار نشر تقدم عرضا على جميع مطبوعاتها لتشجيع القراء.. «الكتاب بـ20 جنيها»

أيام قليلة على انطلاق معرض الكتاب الدولي، وخلال تلك الفترة التي تسبق الافتتاح، استعدت دور النشر للمشاركة في الحدث الثقافي الأبرز والأهم في مصر، بعروض وخدمات جديدة للقراء والمهتمين بالثقافة، وقدمت إحداها مبادرة لبيع كتبها بسعر 20 جنيه للكتاب، دعماً للثقافة ولمساندة محبي القراء والمهتمين بشراء الكتب.

التخلي عن المكسب المادي

قررت دار النشر التخلي عن المكسب المادي مقابل احتفاظها بمكسب القراء، فعرضت جميع الكتب الصادارة عنها خلال عامي 2019 إلى 2022، وفقاً لأحمد هاشم مدير عام الدار، الذي أوضح أن الكتب التى يسري عليها العرض تتنوع ما بين أكثر من 150 عملا أدبيًا، تشمل روايات ومجموعات قصصية وكتب مترجمة ومقالية وفانتازيا ورعب وشعر وكتب اجتماعية، بسعر 20 جنيهاً للكتاب، مضيفاً: «الشاب اللي نازل بـ200 أو 300 جنيه يقدر يشتري 15 كتاب في مجالات كتير أفضل من إنه يشترى كتاب واحد».

أسعار الكتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ورغم أن أسعار الكتب ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الورق والحبر، لا توجد كتب جديدة بسعر 20 جنيها، فأقل سعر للكتاب الجديد يتراوح من 100 إلى 150 جنيها، حسب قول مدير عام الدار في حديثه ل «الوطن»: «الكتاب اللي سعره 40 جنيها من سنة دلوقت ب150»، ورغم الخسارة المادية إلا أنهم فضلوا أن يظل معرض الكتاب محتفظاً ببهجته وقراءه: «المكسب مش فلوس وبس، رضا القراء ودعمهم أهم بكثير، نكسب قراء جدد ومثقفين يطلعوا على كل ما هو جديد وعوالم وآفاق جديدة لا تمنعهم عنها المادة».

عروض الكتب في دور النشر

وفي وقت سابق قدمت الدار للنشر والتوزيع، تخفيضات على إصداراتها بنسبة 40 %، احتفاء بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي الشقيق على منتخب البرتغال وتأهله للدور الربع النهائي بكأس العالم قطر 2022، المنهية منذ أقل من من شهر والتي حصد لقبها المنتخب الأرجنتيني.

معرض القاهرة للكتاب 2023

ينطلق معرض الكتاب في دورته الـ 54، الأربعاء المقبل ويستمر في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «على اسم مصر.. معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع»، بمشاركة 1047 ناشرًا من 53 دولة، وفعاليات ثقافية، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، واختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.