الناقد إسلام وهبان: 500 فعالية في معرض الكتاب 2023

نصح الكاتب والناقد إسلام وهبان بضرورة الاستعداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل جيد معتبرًا أنه فرصة جيدة لمحبي القراءة، مشددًا على ضرورة اصطحاب الأطفال لحضور فاعليات قاعة الطفل الموجودة بالمعرض، بالاضافة للكتب المخصصة لهم.

المعرض يحتوي على أكثر من 500 فاعلية ثقافية متنوعة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن معرض الكتاب يحتوي على أكثر من 500 فاعلية ثقافية متنوعة، مشددًا على أهمية حضور هذا الفاعليات والتي يحضرها الكتاب والشخصيات العامة، لافتًا أن هذا العام سيشهد فاعليات لصُناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووجه وهبان نصائح لزوار معرض الكتاب مشيرًا بضرورة تجهيز قائمة بالمشتريات حتى لا تقع في حيرة للبحث عن كتاب في أجنحة المعرض والبالغة ألف جناح مشددًا على ضرورة تجهيز قائمة مسبقة بعد زيارتك لصفحات دور النشر وصفحات الكٌتاب ومجموعات ترشيحات الكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة زيارة دور النشر الحكومية والتي تقدم اصدارات متنوعة بسعر مناسب

كما نصح وهبان بضرورة الاحتفاظ بخريطة للمعرض والتي تتواجد فيها أماكن دور النشر مما يسهل عليك التحرك داخل المعرض، مشددًا على ضرورة زيارة دور النشر الحكومية والتي تقدم اصدارات متنوعة بسعر مناسب نظرًا لتوقعات ارتفاع الأسعار خلال المعرض الحالي.

ونصح وهبان بحجز التذاكر بشكل الكتروني «أونلاين» حتى لا ييتغرق وقت في الحصول على التذكرة مشيدًا بالدورة الحالية للمعرض والتي تحتفي بشخصيتين هم الشاعر الراحل صلاح جاهين ورائد أدب الطفل كامل الكيلاني.