دور النشر تجهز أجنحتها في معرض الكتاب.. و250 ألف عنوان في الدورة الحالية

بدأ الناشرين في نقل اصداراتهم إلى أرض المعرض، وتجهيز الأجنحة الخاصة به، استعدادا لاستقبال جمهور معرض الكتاب،إذ تنطلق فعاليات الدورة الـ54 من فعليات المعرض في الـ25 يناير الجاري، تحت شعار «على اسم مصر.. معا: نقرأ- نفكر- نبدع».

موعد معرض الكتاب 2023

وتنظم الهيئة العامة للكتاب، فاعليات المعرض في الفترة من 25 يناير الحالي وحتى الـ6 فبراير المقبل، بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويشارك في المعرض هذا العام نحو 250 ألف إصدار في شتى فروع المعرفة من مصر و53 دولة حول العالم.

المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض هذا العام

واختارت الهيئة العامة للكتاب، المملكة الأردنية الهاشمية لتكون ضيف شرف المعرض، وصلاح جاهين شخصية معرض الكتاب في دورته الرابعة والخمسين من المعرض، كما تم اختيار الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل، وإدراج المتجر الالكتروني لإصدارات مكتبة الأسرة والجولة الافتراضية للمعرض على المنصة الرقيمة هذا العام.