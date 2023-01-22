منة فضالي تعيش حالة من النشاط الفني.. «مسلسلان وفيلمان»

تعيش الفنانة منة فضالي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث إنّها تقوم بتصوير أكثر من عمل فني أولهما مسلسل «سره الباتع»، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

منة فضالي تصور مسلسل «العمدة» مع رمضان

إضافة إلى تصويرها مسلسل «العمدة» مع الفنان محمد رمضان لشهر رمضان 2023، فضلاً عن تجاربها في السينما حيث انتهت من تصوير دورها كاملاً في فيلم «مغامرات كوكو» عام 2023 ، وفيلم «روحي لك»، وهو من تأليف ناجي عبدالله وإخراج مازن نيازي.

منة فضالي تصور مشاهدها في مسلسل «سره الباتع»

وتكثف الفنانة منة فضالي تصوير مشاهدها بمسلسل «سره الباتع»، وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ‎القصة التاريخية مستوحاة من قصة للأديب ‎الكبير الراحل يوسف إدريس «سره الباتع» وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف.

أبطال «سره الباتع»

«سره الباتع» من بطولة كلا من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، وعدد أخر من النجوم.