«الداخلية» تكشف حقيقة اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصى للفنانة منة فضالي عبر موقع «فيس بوك» يتضمن استغاثتها من اختفاء «مساعدتها» مدعيةً تعرضها لواقعة خطف.

تحريات حول صاحبة الصورة

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، وأنه بتاريخ 20 يناير الجاري تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية «مجهولة المصدر» بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.