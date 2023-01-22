5 حالات يحق للموظف فيها الحصول على «إجازة خاصة بأجر كامل».. اعرفها

قنن قانون الخدمة المدنية أوضاع الإجازات الخاصة بالموظفين، وحدد الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازات بأجر كامل والحالات التي لا يحصل مقابلها على أجر، وكيفية حساب هذه الأوضاع؛ لضمان الموظف حقه في جميع الوظائف في الدولة.

وفي هذا الصدد يرصد «الوطن» ما الحالات التي يحق فيها الموظف الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل؟

حالات الإجازة بأجر كامل

حددت المادة (52) من قانون الخدمة المدنية 5 حالات يجوز فيها الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل للموظفين ومن هذه الحالات:

يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يوما، ولمرة واحدة طوال مدة عمله في الخدمة المدنية، عند قيامه بأداء فريضة الحج.

إذا كان الموظف «إمرأة»، فإنّها تستحق إجازة وضع لمدة 4 أشهر، ويكون ذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم الثاني للوضع.

ويجوز للمرأة الموظفة أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، وبكون ذلك بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

في حالة المرض

وأضافت المادة 55 من القانون المشار إليه في الحالات التي يجوز فيها للمظفين الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل أنه في حالة إذا كان الموظف مخالطا لمريض بمرض معد فيستحق الموظف في هذه الحالة إجازة يحددها المركز الطبي المختص.

وفي حالة إصابة الموظف بإصابة عمل فإن له الحق بإجازة مدفوعة الأجرعلى حسب المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص،وذلك مع مراعاة أحكتم قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

كما أوضح قانون الخدمة المدنية ان للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية.