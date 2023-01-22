أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. كيلو السمن البقري بـ120 جنيها

سجلت أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات استقرارا في بعض الأصناف وتراجعا ملحوظا في أنواع أخرة، وذلك وفقا لحركة البيع والشراء داخل الأسواق والمتاجر المنتشرة في المحافظات.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات جيدة وتصب في مصلحة المستهلكين، حيث سجلت التالي:

- سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج يتراوح بين 16 و17 جنيهاً.

- سعر كيلو اللبن البقري الطازج بـ 11 حتى 12 جنيهاً.

- سعر كيلو السمن البلدي الجاموسي الفلاحي 155 حتى 160 جنيهاً.

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 120 حتى 125 جنيهاً.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية 54 حتى 60 جنيهاً.

- سعر كيلو الجبنة القديمة 52 جنيهاً.

- سعر كيلو «المش» 35 جنيهاً.

- استقر سعر كيلو «المورتة» الفلاحي عند 37 جنيهاً، وسط تراجع ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

استقرار أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وأوضح «عبدالرازق»، أن استقرار وتراجع أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات ترتب عليها حركة تداول ممتازة، لافتاً إلى أن معدل إنتاج الماشية للجاموس والأبقار من الألبان الطازجة يتراوح ما بين 35 حتى 37 مليون كيلو لبن ماشية يومياً.