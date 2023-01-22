الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة اختطاف فتاة ومطالبة والدها بفدية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، أفاد بتغيب ابنته وورود اتصال هاتفي من مجهول، أخبره باختطافها وساومه على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مكان المتهم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

بمواجهة المتهم أقر باتفاقه مع الفتاة وشخص آخر على اختلاق واقعة اختطافها وطلب فدية من والدها واقتسام المبلغ المالي فيما بينهما كما أمكن ضبط الأخير وبصحبته المبلغ بغيابها بدائرة القسم وبمواجهتهما اعترفا باتفاقهما على اختلاق الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على مبلغ مالي من والدها، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.