حبس المتهمين باختطاف شخصين واحتجازهما في الجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في اختطاف شخصين واحتجازهما بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تلقى قسم الأهرام بلاغا من ربة منزل، يفيد بسابقة قيام زوجها وشقيقها، بالذهاب لمقابلة مورد لحوم للمحل عمل زوجها، وعدم عودتهما وإغلاق هواتفهما المحمولة من وقتها، وتلقيها لاتصال هاتفي من رقم الهاتف الخاص بزوجها، وطلب مجهول لمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهما.

وعلى الفور، جرى استهداف الشقة وضبط المتهمين، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول المتهمين ونشاطهما الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة جرائم الخطف والاحتجاز والتهديد والابتزاز

تحدث أشرف ناجي، المحامي بالنقض، حول العقوبة القانونية للواقعة، إن القانون حدد عقوبات لكل من يرتكب جرائم الخطف والاحتجاز والتهديد والابتزاز، وفقًا للمادتين 268 و290 لقانون الخطف، بأن عقوبتها السجن مدة 10 سنوات.

العقوبة تصل لـ20 عاما

وأضاف المحامي أن كل من أجبر أحدا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، تكون عقوبته أشد، ولا تقل عن السجن 15 سنة، ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 ولا تزيد عن 20 سنة.