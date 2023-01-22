«العربية»: مقتل 10 في حادث إطلاق نار داخل حديقة بكاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بحديقة في كاليفورنيا، وفقا لما نقلته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح مصدر في إنفاذ القانون، أنّ الشرطة تلقت تقارير عن إطلاق نار، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا في «مونتيري بارك» بمدينة لوس أنجلوس مساء السبت، وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.

وقوع الحادث بالقرب من موقع الاحتفال بالعام الصيني الجديد

وأضاف المصدر، «كانت هناك تفاصيل قليلة، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم».

ووقع إطلاق النار في كاليفورنيا بعد الساعة العاشرة مساء السبت بقليل، بالقرب من موقع الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد.

إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء

وتجمع عشرات الآلاف يوم السبت لبدء مهرجان يستمر يومين، وهو أحد أكبر أحداث السنة القمرية الجديدة في المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة ووحدات الإطفاء وهي تجتاح منطقة في شارع غارفي تعالج الضحايا، ونقل المصابين إلى عدة مستشفيات في المنطقة، ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به رهن الاحتجاز أم لا.