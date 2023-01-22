تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات بقرية الشامية في أسيوط بـ32 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات قرية الشامية، ومبنى وحدة الكلى الصناعية بالقرية، ضمن جولاته الميدانية للوقوف على المشروعات التي سيتم تطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

تطوير مستشفى حميات الشامية

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات الشامية بتكلفة 32 مليون جنيه، والتي يُجرى تطويرها ضمن مشروعات تطوير مركز ساحل سليم، واستمع إلى شرح مراحل التنفيذ وتفقد أعمال التشطيبات النهائية بالمستشفى، موجهًا بسرعة تشغيلها واستكمال أعمال تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتلبية احتياجات المواطنين.

وحدة الغسيل الكلوي

كما استكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى وحدة الكلى الصناعية بالقرية، والذي سيتم نقل جميع مرضى الغسيل الكلوى به لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد خلال الأشهر المقبلة، واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالوحدة التي يبلغ تكلفتها 4 ملايين جنيه.

تكريم شاكر يونس لتوليه سكرتيرًا عام محافظة الجيزة

في سياق آخر، كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لتوليه منصب سكرتير عام محافظة الجيزة، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة بحضور رؤساء المراكز والأحياء والصحفيين والإعلامين وجمع من مديري المديريات والإدرات وموظفي الديوان العام.