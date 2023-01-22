«تعليم القليوبية»: لا صحة لتسريب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية اليوم

نفت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ما تداوله البعض حول الصور التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية الذي يؤديه الطلاب اليوم، مؤكدة أنه لا يتبع محافظة القليوبية، وأن الامتحانات تسير في مناخ يسوده الهدوء والانضباط على مستوى المحافظة اليوم الأحد.

تداول ورقة امتحان علوم

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية الذي يؤديه الطلاب اليوم عبر جروب «تليجرام»، وزعم البعض أنه نشر قبل الامتحان بنصف ساعة، كما يجري حاليا تحري الدقة من قبل مديرية التربية والتعليم التحقيق في الواقعة لمعرفة مدى صحتها من عدمه.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان العلوم والذي انتهى الساعة 11 صباحا، كما يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية من 11:30 صباحا.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 98200 طالب وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحان، بينها 6 لجان طلاب مكفوفين، و5 لجان لعدد 43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان «المهني»، بواقع 675 طالبًا وطالبة، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بالقليوبية.