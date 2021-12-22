جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 نصف العام بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الجداول التفصيلية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، الشهادة الإعدادية، بمدارس المحافظة للمواد العملية والنظرية والتي من المقرر ان تنطلق يوم 11 يناير للعملي و29 يناير المقبل للنظري.

«الوطن» تستعرض جداول إمتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة القليوبية في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر ان تيدأ إمتحانات العملي للشهادة الإعدادية يوم 11 يناير المقبل كالتالي:

11 يناير اللغة الاجنبية الثانية لمدارس اللغات لمدة ساعة ونصف من 8 ونصف صباحاً

12 يناير علمي التربية الرياضية للمدارس الرياضية 15 دقيقة لكل تلميذ

13 يناير اللغة الأجنبية الأولي المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية

على ان يتم عقد امتحان مادة الانشطة الاختيارية لمدة ساعة اعتباراً من يوم 9 يناير 2022

جدول إمتحانات المواد النظرية للشهادة الإعدادية

وأوضح «محمود» أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، الشهادة الإعدادية، المواد النظرية اعتبارا من 9 صباحاً كالتالي:

29 يناير اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف

30 يناير العلوم ساعتين والكمبيوتر لمدة ساعة

31 يناير اللغة الاجنبية الأولى لمدة ساعتين، والتربية الدينية ساعة ونصف

1 فبراير الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية ساعتين

2 فبراير جبر لمدة ساعتين، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية نظري ساعة

3 فبراير الدراسات الاجتماعية ساعتين

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية القليوبية

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن مواعيد امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية كاملة كالتالي:

النقل الاول العام والرياضي والصم والمكوفين من 17 يناير إلي 25 يناير

النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين من 18 يناير إلي 26 يناير

النقل الإعدادي المهني من 29 يناير إلي 3 فبراير

الإعدادية المهنية من 20 يناير إلي 26 يناير

الإعدادية العامة والرياضية من 29 يناير إلي 3 فبراير

الإعدادية الصم والمكفوفين من 29 يناير إلي 3 فبراير