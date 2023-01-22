المؤبد لشخصين والسجن 15 عاما لثالث بتهمة الاعتداء على طفل في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم ثالث في نفس القضية بالسجن 15 عاما، بتهمة استدراج طفل واختطافه والتعدي عليه بمركز ديرب نجم.

المؤبد والسجن 15 عاما لـ3 متهمين

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبد العظيم السيد، وسكرتارية محمد إبراهيم ونبيل شكري.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتعود أحداث القضية لشهر أغسطس الماضي، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بضبط كل من «كريم . أ . ع . ح» و«محمد. ح . ع . ح»، و«عابد س . ع . و» بتهمة اختطاف المجني عليه «ا . م . م» بالتحايل عليه واستدراجه والاعتداء عليه بالقوة.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارا بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهما، والثالث بالسجن المؤبد.