مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع في الهرم.. اختل توزانها

لقت ربة منزل مصرعها إثر اختلال توازنها وسقطت من الطابق السابع جثة هامدة في الحال، وجرى تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بسقوط ربة منزل من علو جثة هامدة في الحال، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم إلى مكان الواقعة.

انزلاق قدم سيدة وسقوطها من أعلى شرفة شقة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع «سارة.م» 33 سنة، ربة منزل مقيمة بالهرم جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متفرقة، وبسؤال زوجها قرر أنه اتصل لها لإعطائها مبلغا من المال من شرفة الشرفة محل السكن، وخلال قيامها من على الأريكة لارتفاع مستوى الحائط انزلقت إحدى قدميها واختل توازنها وسقطت من الطابق السابع وتوفيت فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.