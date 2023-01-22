ضبط 1253 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1253 قضية تموينية متنوعة.

مخالفات تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط 2,398 طن أرز أبيض عيني، 50 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 119,807 طن أرز شعير مستندي، ضبط قضية أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 75 طن أعلاف حيوانية عيني، وكذا ضبط 2 قضية في مجال حجب السلع التستراتيجية بمضبوطات بلغت 3,400 طن دقيق أبيض عيني، 3,400 طن مكرونة، وضبط 505 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 4,200 طن دقيق أبيض عيني، و4,900 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، و1825 عبوة سجائر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 491 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 7 قضايا دقيق بلدي مدعم مستندي وعيني، و185 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و179 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و120 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 51,900 طن دقيق بلدي مدعم مستندي، و750 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم عيني.