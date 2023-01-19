برنامج «صنايعية مصر» يسلط الضوء على وزير التموين في عهد الرئيس «عبدالناصر»

عرضت حلقة برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي عمر طاهر جانبا من حياة كمال رمزي الشهير بـ«ستينو»، وكان أحد أوائل الثانوية العامة في مصر في فترة الستينات، ورفض دخول كليات القمة في ذلك الوقت وفضل الالتحاق بكلية الزراعة.

طاهر: انشغل بتقديم مؤلفات عن تطوير المحاصيل

وقال «طاهر»، خلال تقديمه البرنامج، إن «ستينو» عاد من أمريكا وهو في عمر الـ28 عاما، وكان حصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية، في ذلك الوقت واستلم عمله كمدرس مساعد في كلية زراعة القاهرة، وانشغل بتقديم مؤلفات عن تطوير المحاصيل.

طاهر: الرئيس جمال عبدالناصر طلبه في الاستراحة

وأضاف: «في يوم من الأحد طرق شخص باب شقته وقال له إن الرئيس جمال عبدالناصر ينتظرك في تمام الساعة 6 في استراحة المعمورة، ولما سأل عن السبب قالو له معندناش تعليمات».

وتابع التقرير: كان ستينو يفكر كثيرا في سبب استدعائه أمام الرئيس جمال عبد الناصر حتى قال له الرئيس أحنا بقالنا شهرين بنقلب في ملفاتك، وكل التقارير اللي جت بتقول كلام هايل عن كفاءتك.. هل تقبل تشتغل معايا وزير للتموين، ووافق بل واستمر في منصبه لمدة 14 سنة بنجاح باهر وتمكن من وضع أسس لاستمرار وزارة التموين لحد النهاردة».