استقرار أسعار اللحوم اليوم في منافذ أهلا رمضان ووزارة التموين

توفر وزارتي التموين والزراعة اللحوم الطازجة بأنواعها ومشتقاتها المختلفة، في منافذها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن توافرها بكميات طبيرة في معارض أهلا رمضان، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، وتحرص وزراتي التموين والزراعة، على توفيرها بأسعار أقل من الأسواق، وإتاحتها لمحدودي الدخل.

وتقدم السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ الحكومية، حيث سجلت استقرارا ملحوظا، كما يلي.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين

- اللحم البلدي الطازج 140 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها للكيلو.

- اللحم المجمد البرازيلي 135 جنيها للكيلو.

- الكبدة المجمدة البرازيلي 104 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- تراوح سعر اللحم الضأن الطازج بين 180 و250 جنيها للكيلو.

- كباب الحلة الطازج اليوم بين 180 لـ220 جنيها للكيلو .

- الكبدة الكندوز الكيلو بين 170 و190 جنيها للكيلو.

- البفتيك بين 200 حتى 220 جنيها للكيلو.

- الكبدة الضأن بين 170 حتى 190 جنيها للكيلو .

- اللحم الجملي تراوح بين 155 حتى 180 جنيها.

- اللحم المفروم تراوح سعره بين 175 و190 جنيهًا للكيلو.

- اللحم البتلو تراوح سعره بين 195 و210 جنيهات.

- السجق البلدي بين 170 - 180 جنيها.

- الموزة البلدي بقري 200 - 220 جنيها للكيلو.