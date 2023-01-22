وزارة التموين تضخ السكر الحر في معارض أهلا رمضان.. أسعار أقل وجودة مميزة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سواء المُنتجة للسكر من البنجر أو القصب، تطرح السكر الحر في معارض أهلا رمضان بسعر مخفّض للمواطنين لشراء احتياجاتهم من المعارض، والتي جرى تدشينها مطلع شهر يناير الحالي وتستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وزارة التموين تطرح السكر بسعر مخفض

وتطرح شركات السكر التابعة لـ وزارة التموين، منتجاتها في معارض أهلا رمضان بسعر 14.50 جنيها مقابل طرحه في السلاسل التجارية والسوق المحلية بسعر تخطى 20 جنيها، تسهيلا على المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة، وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في طرح السلع بتخفيضات جيدة للمواطنين.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وتشهد أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان تخفيضات مقابل أسعار مثيلات نفس السلع في السوق المحلية، كما يلي.

** الأرز المُعبأ يبدأ سعره من 14 إلى 18 جنيها.

** السكر يبدأ سعره من 14.50 إلى 18 جنيهًا للكيلو.

** المكرونة 5 جنيهات للكيس المعبأ وزن 400 جرام.

** الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام.

** العدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام.

** الزيت من 29 جنيهًا إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم.

** اللحم البرازيلي المجمد بـ79 جنيها.

** اللحم السوداني المُبرد بـ115 جنيها.

** اللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها.