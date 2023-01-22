«القاهرة الإخبارية»: اعتقال أكثر من 200 شخص لاقتحام جامعة في بيرو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باعتقال الشرطة في بيرو أكثر من 200 شخص، بعد اتهامهم باقتحام حرم إحدى جامعات ليما الكبرى، مع انتشار الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، وهاجم محتجون المطارات في أريكويبا وكوسكو ومدينة جولياكا الجنوبية مما وجه ضربة جديدة لصناعة السياحة في بيرو.

إصابات بين مواطني بيرو بعد اندلاع التوتر مرة أخرى

وأصيب العشرات من مواطني بيرو بعد اندلاع التوتر مرة أخرى، مساء أول أمس الجمعة، بعد اشتباك الشرطة مع محتجين مع استخدام قوات الأمن في العاصمة ليما، الغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين الذين ألقوا الزجاجات والحجارة، فيما اشتعلت النيران في الشوارع، كما لقى نحو 46 شخصًا حتفهم في الاشتباكات التي بدأت قبل أسابيع.

وفي منطقة كوسكو، أوقف منجم جلين جلين الرئيسي للنحاس في جلينكور عملياته يوم الجمعة بعد أن هاجم متظاهرون المنجم للمرة الثالثة هذا الشهر. وتهز الاحتجاجات بيرو منذ الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو في ديسمبر بعد محاولته حل الكونجرس لمنع إجراء تصويت على عزله.