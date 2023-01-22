«الداخلية»: ضبط 119 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء

في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، أسفرت الجهود عن ضبط 50 قضية بنطاق محافظات «الدقهلية - دمياط – البحيرة»، بمضبوطات بلغت 119,807 طن أرز شعير.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة تمكنت الحملات من ضبط مخزنين لتجهيز الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة، بداخلها 2 طن لحوم وكبدة وجمبري، بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، في حيازته 70 طنًا من إضافات الأعلاف الحيوانية، معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية، و5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والمهربة جمركياً، عن ضبط 38 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 1825 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.