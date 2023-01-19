«القومي للترجمة»: غلق منفذ البيع اليوم بسبب أعمال الصيانة والعودة الأحد

قدم المركز القومي للترجمة اعتذارًا عن غلق منفذ البيع بالمركز اليوم لأعمال خاصة بالصيانة على أن يعاود المنفذ العمل يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة صباحًا، وعن سبب الإغلاق، أوضحت الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة في تصريح لـ «الوطن» أن الإغلاق تم بسبب أعمال صيانة ورشّ وتعقيم للمقر، من خلال إحدى الشركات المتخصصة، موضحة أنه كان من الضروري إغلاق المكتبة و إخلاء المقر ، خوفا على صحة العاملين، إلا من عدد قليل من الموظفين، على القدر الذي يسمح بتيسير عمل شركة النظافة.

مواعيد عمل المركز القومي للترجمة

ولفتت، مدير المركز القومي للترجمة، إلى أنه جرى اختيار يوم الخميس لإجراء هذه الأعمال حتى يتسنى تهوية المقر بعد الرش على مدار الجمعة والسبت إجازة المركز، على أن يتم معاودة العمل في مواعيده ابتداء من الأحد المقبل إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا.

أماكن بيع كتب المركز القومي للترجمة

وعن أماكن بيع إصدارات كتب المركز، أوضحت كرمة سامي: إصدارتنا تباع في مكتبات بيع كتب الهيئة العامة للكتاب في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن المعرض الدائم بمقر المركز بساحة دار الأوبرا.

وتشمل مكتبات بيع إصدارات هيئة الكتاب 27 منفذا لبيع الكتب في جميع المحافظات يمكن الإطلاع على عناوينها من الرابط