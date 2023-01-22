مصادر: استقرار حالة المصابين في حادث طريق «الإسماعيلية- السويس»

قالت مصادر طبية في مستشفي فايد التخصصي، إن حالة المصابين في حادث طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي مستقرة، وأنه يتم إجراء الأشعات الطبية والفحوصات اللازمة لهم.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل 4 مصابين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جراء تصادم سيارتين قرب مدخل مركز ومدينة فايد.

انتقال سيارات الإسعاف

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، إخطاراً بتصادم سيارتين قرب مطار فايد، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين أصيبوا بكسور مختلفة وجروح وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم إجراء الفحوصات الأولية، وجاري استكمال الأشعات للاطمئنان على حالتهم الصحية.

مصرع سيدة وطفل في حادث قرب فايد

وشهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي حادثا أليما الأسبوع الماضي، راح ضحيته سيدة وطفل عمره 14 عاما، جراء انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على سيارة ربع نقل.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على قائد السيارة النقل وفحصه، وإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة، فيما تم التصريح بدفن الجثمانين وتسليمهما إلى ذويهما.