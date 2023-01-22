ضبط لحوم وأغذية فاسدة في الإسماعيلية وتحرير 26 محضرا للمحال والمخابز

نجحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، في ضبط كمية كبيرة من عبوات العصير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة الصحية في مركز ومدينة القصاصين.

وأعلن الدكتور علي حطب خلال حملة مكبرة للمديرية، أن الحملة استهدفت عددا من المخابز ومحال بيع المواد الغذائية لفحص العينات والتأكد من مطابقتها للشروط، ضمن الحملات الأسبوعية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق.

تحرير 4 محاضر صحية في الإسماعيلية

وقال مدير الشؤون الصحية في الإسماعيلية، إنه تم ضبط 653 عبوة مشروب عصير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، إلى جانب المرور على 7 مخابز، و18 محل بقالة ومواد غذائية، وسحب 14 عينة أغذية مختلفة للفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وأعلن «حطب»، أن الحملة نجحت في تحرير 26 محضرا، بينها 4 لمخابز لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري والعرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير 22 محضرا متنوعا ما بين غش تجاري لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت الغذائية وعدم وجود بيان أسعار، فيما تم إعدام 85 كيلو جرام أغذية مختلفة لعدم الاحتفاظ بالخواص الطبيعية، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، مما يسبب خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.