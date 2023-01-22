ضبط شخصين بـ260 طربة حشيش في الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، من القبض على عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والهيدرو في مدينة القنطرة شرق.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر بعد متابعة نشاطه الإجرامي، والتأكد من ترويجه للمواد المخدرة المختلفة في محافظة الإسماعيلية وتوزيعها علي صغار التجار.

ضبط المتهم والمُوزع في حملة مكبرة

ونجحت حملة مكبرة في استهداف أحد العناصر المتهمة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش بشمال سيناء، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته 240 طربة من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بتتبع نشاطه وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعترف بتحصله على المواد المخدرة من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العريش، ونجحت حملة أخرى في ضبطه وبحوزته 20 طربة مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالي.

وتحفظت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على المواد المضبوطة بعد اعتراف المتهمين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

محام: عقوبة مشددة قد تصل للمؤبد

وقالت المحامية آية عبد السلام، إن عقوبة المتهمين قد تصل إلى المؤبد في جريمة الاتجار في المواد المخدرة، حال تأكيد التحريات اتجارهما فيها على نشاط واسع، أو سبق اتهام أي منهم في قضايا مماثلة.

وأضافت لـ«الوطن»، أن محاكم الجنايات تعاقب المتهمين بالاتجار في المخدرات بعقوبات كبيرة، لما تمثله الجريمة من خطورة كبيرة على المجتمع