الأهالي يحولون مقابر قرية البتانون بالمنوفية لـ«جنة»: رصف وإنارة وتشجير

نجح أهالي قرية البتانون بمحافظة المنوفية، في رصف مقابر قريتهم ببلاط الإنترلوك، وذلك بالجهود الذاتية وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين، كما قاموا بإنارة المنطقة وتركيب سماعات لاستخدامها أثناء الدفن.

تطوير مقابر البتانون بمشاركة 100 متطوع

وقال هيثم شرابي، أحد مسؤولي تطوير قرية البتانون في مركز شبين الكوم، أن العمل بدأ في تطوير ورصف 20 شارعا بالمقابر في نهاية شهر نوفمبر الماضي، من خلال فريق عمل كبير ضم أكثر من 100 شخص، وتم الانتهاء من تنفيذ المبادرة بالجهود الذاتية.

وأضاف «شرابي» لـ«الوطن»، أن التكاتف الذي قام به أهالي القرية ليس جديداً على أهالي البتانون، والذين نفذوا من قبل عديد من المبادرات الناجحة، مشدداً على أن المبادرات مستمرة في كل المجالات لمساعدة أهالي القرية.

إنارة مقابر القرية وزراعة أشجار مثمرة

وأكد أحمد شندي، أحد المسؤولين عن تطوير مقابر البتانون في المنوفية، أن المبادرة مستمرة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تشجير المقابر بالكامل من خلال زراعة الأشجار المثمرة استكمالاً لمبادرة رصف المقابر، موضحاً إنارة المقابر لوجود حالات يتم دفنها في المساء، وتركيب سماعات صوت لاستخدامها أثناء الدفن في الدعاء للمتوفين.

وأوضح «شندي» لـ«الوطن»، أن مبادرة تطوير ورصف المقابر شهدت تلاحم جميع أهالي القرية في تنفيذ المبادرة التي حققت أهدافها، بتنفيذ رصف شوارع المقابر الجديدة والقديمة.