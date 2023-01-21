توزيع 579 مشروع إنتاج زراعي في الوادي الجديد ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه جرى توزيع حوالي 579 مشروعًا صغيراً على سبيل الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لأهالي محافظة الوادي الجديد، حيث استفاد منها حوالي 2910 مستفيدين من قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة.

ولفت رئيس بحوث الصحراء إلى أن المشروعات تضمنت، بطاريات للدواجن البياض ومشتملاتها، وروؤس أغنام، وشتلات طماطم، وبونيكام، ونباتات طبية وعطرية، وتقاوي الكينوا، ومبيدات ومخصبات زراعية، وأدوية وفيتامينات بيطرية، وماكينات فرم مخلفات النخيل، وماكينات جرش حبوب وعمل السيلاج في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوادي الجديد.

حياة كريمة تمكن المرأة المعيلة زراعيا

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه من خلال مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال تمكين المرأة المعيلة على بعض الأنشطة الزراعية والتي تساهم في زيادة دخل الأسرة، تم توزيع 2150 مشروعا في مجال المشغولات اليدوية والتصنيع الغذائي وإنتاج الكمبوست والصابون و التغليف و انتاج فطر المشروم و تغليف بعض من أعشاب النباتات الطبية والعطرية بطريقة آمنة وجيدة لبيعها و زراعة أسطح وحدائق المنازل و الزراعة في صوب زراعية لتلافي ارتفاع درجات الحرارة وذلك في محافظات مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.

تعاون زراعة الوادي الجديد مع مراكز البحوث

وصرح الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، بأن هناك تكليفات من وزارة الزراعة بالتعاون بشكل دائم ومستمر مع مراكزها البحثية وقطاعاتها ومؤسساتها المختلفة وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لدى المواطنين خاصة في المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة وخاصة في المجال الزراعي الذي يسهم في تمكين المرأة المعيلة في المحافظات المختلفة، وتنفيذاً لذلك من خلال دعم الأنشطة المجانية في مجال للمشروعات الإنتاجية للمواطنين وتسويقها كنوع من الدعم وعقد الدورات التدريبية وورش عمل في مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة التي تم تقديمها للمجتمع في المنطقة.