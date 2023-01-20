طبيبة أسنان: «حياة كريمة» وفرت كل الخدمات الصحية في مركز ببا ببني سويف

أكدت الدكتورة فاطمة صبحي، طبيبة الأسنان بوحدة طب أسرة مركز ببا في محافظة بني سويف، على أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير الوحدة، مؤكدةً أن هناك فرقا شاسعا ما بين الوحدة في وقت سابق، والآن بعد تطويرها، إذ أصبحت تقدم كل الخدمات.

الوحدة الصحية تضم كل التخصصات

وقالت «صبحي»، خلال حديثها عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الوحدة أصبحت تضم جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها الأهالي، مثل الأسنان والباطنة والأطفال والجلدية وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى المعامل.

حياة كريمة وفرت كل الخدمات

وأضافت، أن وجود «حياة كريمة» في القرية وفر الخدمات الأساسية المطلوبة التي يحتاجها الأهالي، ليعيشوا حياة جيدة، مؤكدة أنها مبادرة هامة وأفادت المواطنين كثيرا: «أعمل في قطاع الصحة هنا منذ 3 سنوات، لدينا كل التخصصات الطبية، مثل الأطفال والباطنة والجلدية والرمد، وكل الخدمات موجودة هنا».