الكشف الطبي على 1092 مواطنا في قافلة بقرية السواحلية بقنا ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السواحلية التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل القافلة الطبية

وأضاف «الداودي»، أن القافلة الطبية ضمن حياة كريمة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1092 مواطنا في 7 تخصصات طبية، بواقع 289 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 287 حالة طب أطفال، 285 حالة أمراض باطنة، 81 حالة جراحة عامة، 38 حالة أمراض نساء وتوليد، 35 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 121 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.‏‪ ‬

توفير الأدوية مجانا

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، يوجد صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية مجانا.

كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، والقافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 89 مواطنا.