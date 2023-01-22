إطعام 1680 أسرة بمطبخ الخير في الإسكندرية.. جمبري وبط ومحاشي (صور)

مطبخ الخير فكرة بدأها المهندس أشرف حراز أحد أبناء الإسكندرية بمشاركة سواعد أهلها، لتتحول تباعا إلى مطبخ الخير، ويهدف القائمين عليه أن يصل عدد المطابخ التي تقدم الوجبات المجانية الجاهزة إلى 1000 مطبخ على مستوى الجمهورية، ووصل عددها حتى الآن 300 مطبخ، منها 60 بالإسكندرية وحدها، أشهرها مطبخ الخير بقرية أبيس الثامنة بالمحافظة.

أكلات مطبخ الخير بالإسكندرية

حسب المهندس أشرف حراز مؤسس مطبخ الخير بأبيس في الاسكندرية، يقدم المطبخ عدة أكلات، منها الجمبري والبط والمحاشي بمختلف أنواعها، واللحوم البلدية الطازجة التي يجري ذبحها، سواء خراف أو عجول إلى جانب أنواع الخضروات والفواكه المختلفة.

وجبات للفئات الأكثر احتياجا

علي عاشور مشرف مطبخ الخير بقرية أبيس الثامنة وسط محافظة الإسكندرية، قال لـ«الوطن»، إن المهندس أشرف حراز أطلق الفكرة، وننفذ ونعمل بالمطبخ منذ عام 2013 بشكل رسمي، وقبلها نقدم الطعام من خلال فريق عمل دون جمعية، ثم قررنا إشهار جمعية قرية 8/8 الخيرية.

ومن خلال منظومة رسمية، يقدم مطبخ الخير وجباته الجاهزة للفئات الأكثر احتياجا في نحو 42 قرية فرعية من قرى أبيس، لعدد 40 أسرة تقريبا داخل كل قرية، من خلال باحث تابع للجمعية.

نطعم البسطاء مما يأكله الأغنياء

وأضاف «عاشور»، أن نوعيات الطعام التي تقدم من خلال مطبخ الخير متنوعة، بعد تسويتها، ونقدم لهم كل أنواع الفواكه ونقدم للبسطاء ما يتناوله الأغنياء، حتى نشعر بأننا قدمنا الخير بشكل صحيح.

المستفيدون من مطبخ الخير

وأكد أن إجمالي عدد المستفيدين من مطبخ الخير نحو 1680 أسرة من قرى أبيس، نختار منهم الأسر الأكثر احتياجا من خلال باحثي الجمعية المتطوعين.

فريق العمل شباب متطوع

يعمل بفريق العمل بمطبخ الخير من شباب الإسكندرية المتطوعين طبقا لـ«عاشور»، والجميع يتشارك العمل بحب ويشارك من أعضاء الجمعية رمضان عبد الغنى وياسر الخولى وخميس كيلانى وهانى لاشينى ومحمود حامد ومن الشباب المتطوع منى الكيلانى ومنى أحمد وياسر مرجان وأحمد زيزو ونجلاء المصرى وحمادة عاشور وميار أحمد وهناء درويش وجهاد أحمد وملك أحمد ويوسف شعبان والشيف خميس سعيد.

وأكد أن العمل تطوعي، والأطعمة تقدم من أهل الخير من المتبرعين، ونقدم الطعام يوم واحد في الأسبوع هو السبت، ونتمنى أن تزيد التبرعات لزيادة عدد أيام الإطعام، وفي شهر رمضان المبارك نقدم الإطعام يوميا بمطبخ الخير.