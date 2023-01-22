طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ يؤدون امتحاني العلوم والجبر اليوم

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، الامتحان في مادتي العلوم والجبر، وذلك في ثاني أيام الامتحانات، وبدأت مادة العلوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمدة ساعتين، وتعقبه «الجبر» لمدة ساعتين أيضا.

إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية

ويبلغ إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول 63 ألفا و260 طالباً وطالبة، بـ334 لجنة، بجميع الإدارات التعليمية، إضافة إلى 200 طالب بالإعدادية المهنية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي بدأت أمس السبت وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

ومن جانبه، يتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، من خلال الجولات التفقدية، إضافة لمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن الطلاب سيؤدون الامتحان غدا الاثنين في مادتي الهندسة والحاسب الآلي، وبعد غد الثلاثاء في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، ويوم الأربعاء في مادة الدراسات الاجتماعية.