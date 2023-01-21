رئيس أزهرية كفر الشيخ: إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية فور انتهاء التصحيح

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مركز تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2022 - 2023، وذلك صباح اليوم السبت، لمتابعة مدى انتظام سير العمل بمركز التصحيح، والذي يُقام بمعهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي.

التأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح

وحرص رئيس المنطقة، على الالتقاء برئيس المركز، ومساعدوه، والمصححين، والمراجعين الفنيين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح للشهادة الابتدائية الأزهرية، والتي جاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يُعد استرشادياً ويجب وضعه أمام أعيُن المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية فور انتهاء التصحيح

كما شدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على المصححين بمراعاة الدقة التامة، وتصحيح كافة جزئيات الإجابة، والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، وأيضاً عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة، لافتاً أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية فور انتهاء التصحيح.

تأمين مراكز التصحيح

ومن جانبه توجه رئيس المنطقة، بالشكرِ لكافة المشاركين في أعمال التصحيح على الجهد المبذول، كما قدم الشكر لرجال الأمن على الجهد المبذول في تأمين مراكز التصحيح من بدايتها، كما خص بالشكر كلاً من علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، والشيخ عادل مليكة، رئيس مركز التصحيح، مطالبهم بتوفير مستلزمات المركز التي توفر كل سُبل الراحة للمصححين، وتجهيزها في أسرع وقت.