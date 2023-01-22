الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تجزئة في الشرق الأوسط: مستقبل مصر واعد

حرص باترك شلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة شلهوب، أكبر مشغل تجزئة في الشرق الأوسط، على زيارة مصر من أجل التخطيط للاستثمار في مصر الفترة المقبل ضمن خطط الشركة التوسعية.

توسيع الاستثمارات

وكتب شلهوب عبر حسابه الشخصي على موقع التوظيف العالمي «لينكدن»: «قضيت وقتًا رائعًا في التواصل مع فريقنا في مصر لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأخير لتخطيط استراتيجية أعمالنا للعام المقبل».

وتابع رجل الأعمال السوري الأصلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية: «شملت الرحلة التنزه والتجول في السوق ، والمتاجر المختلفة في سيتي سنتر مول ألماظة، وكايرو فيستيفال سيتي مول، والسوق الحرة وهافس والتباحث لتوسع الشركة في مصر».

https://www.linkedin.com/posts/patrick-chalhoub_i-had-an-incredible-time-connecting-with-activity-7022166472516874240-e6a5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

مستقبل واعد لمصر

وأكد شلهوب، أنّه تشرف بلقاء وزير الطيران المدني، محمد عباس، الذى أجره معه محادثات لزيادة استثمارات الشركة في الأسواق الحرة من أجل إتاحة التواجد في المطارات المصرية في ظل التعاون المستمر بين مجموعة شلهوب ووزارة الطيران المصرية والكيانات التابعة لها.

واستطرد: «مصر لديها مستقبل واعد في الشرق الأوسط وأنا أتطلع إلى العديد من الإنجازات العظيمة في السنوات القادمة».

ما هي مجموعة شلهوب؟

تأسست مجموعة شلهوب عام 1955 في دمشق ثم انتقلت إلى لبنان، وبعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، انتقلت الشركة إلى الكويت ثم انتقلت مؤخرا إلى دبي في عام 1990.

باترك شلهوب، هو رجل أعمال سوري فرنسي، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والأعمال من فرنسا في عام 1979.