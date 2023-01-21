فضائية قبطية: مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

علق الكاتب الصحفي محمد الشافعي، عبر شاشة قناة مي سات القبطية على الخبر المنشور بجريدة «الوطن» والذي جاء بعنوان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، وذلك بحضور الدكتور علي مصليحي، وزير التموين، قائلا إن الهدف الأكبر للمبادرة المعلنة هو دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

وأضاف الشافعي، خلال برنامج «صباح مي» المعروض عبر قناة مي سات القبطية، وتقدمه الإعلامية نرمين سمير ومايكل منصور، إن هناك عشرات الآلاف من الباعة الجائلين، مضيفًا أن المبادرة تضمَّنت وجود كيان شرعي ورسمي سيعود بالفائدة على منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث سيمكن تحصيل ضرائب وإيجار الأماكن بشكل شرعي.

وتابع إن دمج هؤلاء الباعة يكون من خلال ربطهم بوسائل مواصلات مناسبة وحيوية وخاصة محطات المترو، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص نحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، ولم يتم الاستفادة منها بسبب التعقيدات الروتينية في مقابل الشباب، ونسبة الفائدة مرتفعة للمشاريع التجارية مقابل المشاريع الصناعية.