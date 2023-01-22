وزير الأوقاف يكلف الأئمة بأداء دروس العصر والسهرة داخل المساجد في رمضان

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع الأئمة المعينين بالأوقاف بأداء درس العصر ودرس السهرة عقب صلاة التراويح يوميا بمساجدهم المعينين بها والتزام كل منهم بمسجده خلال شهر رمضان المبارك.

خطة شهر رمضان

ويأتي قرار وزير الأوقاف ضمن توجيهاته في خطة شهر رمضان المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم دعوياً ومجتمعياً، من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل.

إسهام الوزارة في خدمة المجتمع

كما اطلع على إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كصكوك الاضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين وجهات الحكم المحلي على مستوى محافظات الجمهورية.